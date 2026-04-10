CommVault Systems Aktie
WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024
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11.04.2026 00:41:34
Why Commvault Systems Stock Vaulted More Than 10% Higher on Friday
Significant value was unlocked in Commvault Systems (NASDAQ: CVLT) stock on the final trading day of the week. Following a media report stating that its management is seriously considering a sale of the cybersecurity and data protection company, investors fell over themselves snapping up the stock. It ended Friday more than 10% higher in price. That morning, Reuters published an article stating that Commvault was mulling such a move after it drew takeover interest from several would-be suitors. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CommVault Systems IncShs
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