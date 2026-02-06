ConocoPhillips Aktie

ConocoPhillips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045

06.02.2026 01:57:39

Why ConocoPhillips Stock Got Rocked Today

Investors clearly weren't in the mood to explore buying ConocoPhillips (NYSE: COP) on the second-to-last trading day of the week. The oil and gas exploration and production (E&P) specialist published its latest set of fundamentals, and Mr. Market found them wanting. The company's share price took a more than 2% hit on the day as a result.Inside its fourth quarter of 2025, ConocoPhillips earned total revenue plus other income of almost $14.19 billion, which was down from the nearly $14.74 billion in the same period of 2024. Net income not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) dived more precipitously, falling to $1.3 billion ($1.02 per share) from the year-ago profit of $2.4 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
ConocoPhillips 91,04 2,58%

ConocoPhillips 91,04 2,58% ConocoPhillips

