ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|
06.02.2026 01:57:39
Why ConocoPhillips Stock Got Rocked Today
Investors clearly weren't in the mood to explore buying ConocoPhillips (NYSE: COP) on the second-to-last trading day of the week. The oil and gas exploration and production (E&P) specialist published its latest set of fundamentals, and Mr. Market found them wanting. The company's share price took a more than 2% hit on the day as a result.Inside its fourth quarter of 2025, ConocoPhillips earned total revenue plus other income of almost $14.19 billion, which was down from the nearly $14.74 billion in the same period of 2024. Net income not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) dived more precipitously, falling to $1.3 billion ($1.02 per share) from the year-ago profit of $2.4 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
