CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
27.01.2026 01:23:03
Why CoreWeave Stock Climbed Today
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) popped on Monday after the data center developer deepened its strategic collaboration with global semiconductor giant Nvidia (NASDAQ: NVDA). By the close of trading, CoreWeave's stock price was up more than 5% after rising as much as 17% earlier in the day.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
|
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
|
30.09.25
|Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie (finanzen.at)
|
03.09.25
|Insider-Verkäufe bei CoreWeave verunsichern den Markt und belasten die Aktie (finanzen.at)
|
22.08.25
|Core Scientific fretted about raising cash before CoreWeave tie-up (Financial Times)
|
15.08.25
|CoreWeave investors sell more than $1bn in shares as IPO lock-up ends (Financial Times)