CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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12.11.2026 05:05:33
Why CoreWeave Stock Skyrocketed Today
Shares of CoreWeave (NASDAQ:CRWV) rallied nearly 25% on Wednesday after the cloud-computing specialist's third-quarter results helped assuage investors' fears about its ability to continue growing at a torrid clip.
Image source: Getty Images.
CoreWeave's revenue surged 168% year over year to $3.66 billion in the third quarter. The artificial intelligence (AI) cloud company's adjusted operating income, in turn, jumped 75% to $379 million.
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