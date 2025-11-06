Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
07.11.2025 00:13:28
Why Costco Stock Slipped Today
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) released its latest set of monthly operating and financial figures Thursday, which was met by mild concern from investors. Adding to the downbeat mood, an analyst reduced his price target on the famous retailer's stock. This drove the shares down by more than 1% on the day, essentially matching the decline of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Just after market close Wednesday, Costco took the lid off its October metrics. Net sales for the month came in at $21.75 billion, a tally that was nearly 9% higher on a year-over-year basis. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|29 220,00
|-1,55%
|Costco Wholesale Corp.
|797,70
|-2,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.