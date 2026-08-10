Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
10.08.2026 17:23:35
Why CPI Card Group Stock Keeps Going Up
CPI Card Group (NASDAQ: PMTS) stock is on a roll.Shares of the manufacturer of credit cards and debit cards -- the literal, physical pieces of numbered plastic that you carry around in your wallet -- have risen each of the past three trading days, including a giant 13.3% leap after earnings last week, and a smaller 5.5% hop through 10:30 a.m. ET this morning.And yet, investors initially didn't react well to CPI's earnings news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CPI Card Group Inc Registered Shs
|23,40
|17,59%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,64
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.