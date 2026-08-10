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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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10.08.2026 17:23:35

Why CPI Card Group Stock Keeps Going Up

CPI Card Group (NASDAQ: PMTS) stock is on a roll.Shares of the manufacturer of credit cards and debit cards -- the literal, physical pieces of numbered plastic that you carry around in your wallet -- have risen each of the past three trading days, including a giant 13.3% leap after earnings last week, and a smaller 5.5% hop through 10:30 a.m. ET this morning.And yet, investors initially didn't react well to CPI's earnings news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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CPI Card Group Inc Registered Shs 23,40 17,59% CPI Card Group Inc Registered Shs
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,64 -1,09% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

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