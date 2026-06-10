CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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10.06.2026 15:55:53
Higher US CPI inflation adds pressure for hawkish Fed pivot
Rising prices alongside a robust labour market point to a change in Fed communicationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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