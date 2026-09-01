CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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01.09.2026 05:35:40
Why CrowdStrike Stock Keeps Going Up
Shares of CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) furthered their ascent on Monday, as investors' excitement about the artificial intelligence (AI)-powered cybersecurity leader's growth potential reached a fevered pitch.Image source: Getty Images.CrowdStrike's Falcon platform uses AI to provide real-time threat detection, instant protection, and automated remediation. Companies are increasingly using Falcon to secure their devices and cloud computing workloads to guard their most sensitive data from AI-driven attacks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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