D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
27.02.2026 17:11:47
Why D-Wave Quantum Computing Stock Crashed Today
D-Wave Quantum Inc. (NYSE: QBTS) stock tumbled 10.3% through 10:45 a.m. ET Friday, one day after the self-proclaimed "world's first commercial supplier of quantum computers" reported fiscal 2025 earnings. In that report, D-Wave boasted that it grew annual revenue 179% year over year, gross profit 265% year over year, and "ended 2025 with highest liquidity position in company's history at over $884 million."Sound impressive?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
