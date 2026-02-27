D-Wave Quantum Aktie

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

27.02.2026 17:11:47

Why D-Wave Quantum Computing Stock Crashed Today

D-Wave Quantum Inc. (NYSE: QBTS) stock tumbled 10.3% through 10:45 a.m. ET Friday, one day after the self-proclaimed "world's first commercial supplier of quantum computers" reported fiscal 2025 earnings. In that report, D-Wave boasted that it grew annual revenue 179% year over year, gross profit 265% year over year, and "ended 2025 with highest liquidity position in company's history at over $884 million."Sound impressive?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
