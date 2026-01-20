Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
21.01.2026 00:20:39
Why D-Wave Quantum Stock Dropped Today
Shares of D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) dropped on Tuesday, finishing the day down 6.2%. The slide came as the S&P 500 and the Nasdaq Composite both had their worst day in months, falling 2.1% and 2.4%, respectively.The quantum computing stock got swept up in a broad market rout triggered by escalating geopolitical tensions. President Trump doubled down on his push to acquire Greenland, threatening tariffs on eight allies -- including seven EU members and the U.K. -- unless they support a U.S. takeover of the Danish territory. When pressed on how far he'd go, Trump responded, "You'll find out."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Quantum Corp.
Analysen zu Quantum Corp.
