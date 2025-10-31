DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|
31.10.2025 17:16:15
Why DexCom Stock Is Crashing Today
Shares of diabetes management equipment provider DexCom (NASDAQ: DXCM) had tumbled 17% by 11:15 a.m. ET on Friday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The culprit was the company's third-quarter earnings report, which was released after the market closed on Thursday.Image source: Getty Images.DexCom reported revenue of $1.21 billion in the third quarter, up 22% year over year, with U.S. revenue growing by 21% and international revenue growing by 22%. Adjusted net income was $0.61 per share, up from $0.45 per share in the prior-year period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
