Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
26.11.2025 19:11:26
Why Did Beyond Meat Stock Jump As Much As 20% Today?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock soared as much as 20% this morning. So it may come as a surprise to learn that the company has just been hit with a $38.9 million legal defeat in a trademark infringement case. Shares pared those gains, but remained higher by 8% as of 12:58 p.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beyond Meatmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie weit abgeschlagen: Höherer Verlust in Q3 als erwartet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|Beyond Meat-Aktie mit starken Kursschwankungen: Anhaltende Geschäftskrise trotz Walmart-Deal (finanzen.at)
|
29.10.25
|Volatilität bei Beyond Meat: Wie sich der Walmart-Deal und die vorläufigen Zahlen auf die Aktie auswirken (finanzen.at)
|
27.10.25
|Beyond Meat: Meme-Hype um Aktie - Analysten warnen vor Risiko (finanzen.at)
|
24.10.25
|Beyond Meat-Aktie: Analysten alarmiert (finanzen.at)
|
23.10.25