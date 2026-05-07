Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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07.05.2026 17:06:32
Why Did Dutch Bros Stock Just Crash?
Dutch Bros (NYSE: BROS) stock tumbled 9.6% through 10:45 a.m. Thursday despite beating on Q1 earnings report last night.Analysts expected the coffee chain to earn $0.15 per share, pro forma, but the Bros poured out a $0.16 profit. Sales that were supposed to be $449.4 million came in at $464.4 instead. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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