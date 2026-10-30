Firefly Aerospace Incorporation Aktie
WKN DE: A41ENY / ISIN: US31816X1063
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30.10.2026 20:05:37
Why Did Firefly Aerospace Stock Just Crash?
Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY), the first space stock to land a spacecraft on the moon with 100% success, tumbled 11.1% through 2:40 p.m. Friday.
That's the bad news. The good news is that there doesn't seem to be any particular reason for Firefly to be going down.
Image source: Firefly Aerospace.
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