GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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14.09.2026 22:46:48
Why Did GE Vernova Stock Fall Today?
GE Vernova (NYSE: GEV) stock sank 8.6% on Monday, Sept. 14, 2026, after leaders from the top AI labs called for a global slowdown in development of the powerful technology.
The S&P 500 finished down 0.5% while the Nasdaq Composite fell 0.6%.
Dario Amodei, the CEO of Anthropic, penned an essay calling for a slowdown in the development of frontier AI models. Amodei said that he believes AI capabilities are advancing faster than researchers can understand and, critically, control them, referencing several recent incidents in which models demonstrated dangerous behavior and a lack of "alignment" -- an industry term for ensuring AI models act in the best interest of humanity.
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