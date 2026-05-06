Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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06.05.2026 19:10:06
Why Did Joby Aviation Stock Fly Today?
Joby Aviation (NYSE: JOBY) stock soared 17.2% through 12:45 p.m. ET Wednesday after reporting its Q1 2026 financial results last night.Image source: Getty Images.The air taxi company has not yet begun commercial operations, so didn't really have any revenue or earnings expectations to "beat" or "miss." Nevertheless, investors seemed pleased with what they heard -- which mostly covered operational developments. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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