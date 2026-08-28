Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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28.08.2026 17:37:18
Why Did Marvell Technology Stock Drop Today?
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) stock tumbled 8% through 10:55 a.m. ET Friday despite beating on both top and bottom lines in its fiscal Q2 2027 earnings report last night.Heading into the report, Wall Street forecast Marvell to earn $0.93 per share on sales of $2.71 billion. Marvell actually earned $0.94 per share on sales of $2.74 billion, eking out wins on both counts. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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