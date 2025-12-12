Nextdoor Aktie
WKN DE: A3C7AQ / ISIN: US65345M1080
|
12.12.2025 17:53:11
Why Did Nextdoor Holdings Stock Rocket Higher This Week?
Although most investors may not be familiar with Toronto-based EMJ Capital, its founder has gained more recognition in recent months. Eric Jackson recently made headlines with a retail investor activist campaign that led to a 15x move in one stock. This week, he highlighted social networking service Nextdoor Holdings (NYSE: NXDR) in a social media post, sending shares soaring more than 50% at one point. Nextdoor stock was still higher for the week by 30.3% late Friday morning, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
