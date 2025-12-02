Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
02.12.2025 16:44:05
Why Did Palantir Stock Pop Today?
Palantir (NASDAQ: PLTR) investors had a horrible November, as shares of the tech wunderkind tumbled 23% from an all-time high hit early in the month to a low below $155 less than three weeks later.Then Palantir bounced.By month's end, shares of the government contractor and artificial intelligence superstar stock regained 8% of its losses. As the calendar flips to December, Palantir's run isn't done. Shares rose 3.2% through 10:40 a.m. ET Tuesday -- despite a lack of obviously good news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
