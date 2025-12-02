Palantir Aktie

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

02.12.2025 16:44:05

Why Did Palantir Stock Pop Today?

Palantir (NASDAQ: PLTR) investors had a horrible November, as shares of the tech wunderkind tumbled 23% from an all-time high hit early in the month to a low below $155 less than three weeks later.Then Palantir bounced.By month's end, shares of the government contractor and artificial intelligence superstar stock regained 8% of its losses. As the calendar flips to December, Palantir's run isn't done. Shares rose 3.2% through 10:40 a.m. ET Tuesday -- despite a lack of obviously good news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
