Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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28.07.2026 22:41:06

Why Did Palantir Technologies Stock Drop Again?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock closed down 6.1% Tuesday after Cleveland Research hinted at weak commercial spending among the company's commercial partners, as StreetInsider.com reports. But here's the thing: Not everyone agrees that Palantir is heading for disappointment. Over the past two days, two other analysts have come out in support of Palantir stock ahead of its Q2 earnings release on Aug. 3.Image source: Palantir.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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