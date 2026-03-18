CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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18.03.2026 13:15:00
Why does everything feel so expensive? Look at wages, not the CPI.
American workers are producing more than ever — but a decades-long wage gap has left them struggling with even the basics.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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