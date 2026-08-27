Dollar General Corporation Aktie

Dollar General Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

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27.08.2026 20:09:08

Why Dollar General Stock Is Up Today

Shares of Dollar General (NYSE: DG) rose on Thursday after the low-price retailer boosted its full-year profit forecast.Image source: Dollar General.Dollar General's net sales climbed 5.2% year over year to $11.3 billion in its fiscal second quarter, which ended on July 31. The gains were driven by store openings and higher sales at existing locations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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