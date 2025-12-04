Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|
04.12.2025 22:23:44
Why Dollar General Stock Popped Today
Shares of Dollar General (NYSE: DG) climbed 14% on Thursday after the retailer boosted its full-year profit forecast.Image source: Dollar General.Dollar General's net sales rose 4.6% year over year to $10.6 billion in the third quarter. The gains were driven by new store openings, renovations, and higher sales at existing locations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Dollar General Corporationmehr Analysen
