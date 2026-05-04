Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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04.05.2026 02:48:20
Why Eli Lilly Stock Jumped This Week
Shares of Eli Lilly (NYSE: LLY) rose this past week after the medicine maker reported skyrocketing profits fueled by sales of its blockbuster weight loss drugs. Image source: Getty Images.Eli Lilly's revenue surged 56% year over year to $19.8 billion in the first quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Eli Lilly
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30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|ROUNDUP 2: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Ziele angehoben (dpa-AFX)
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30.04.26
|Eli Lilly profits more than double as weight-loss revenue soars (Financial Times)
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30.04.26
|ROUNDUP: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Pharmahersteller erhöht Ziele (dpa-AFX)
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28.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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21.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.04.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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14.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
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|04.02.26
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|31.10.24
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|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
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