Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
09.02.2026 16:45:58
Why Eli Lilly Stock Just Popped
Eli Lilly (NYSE: LLY) stock bounced back 2.4% by 9:50 a.m. ET Monday after taking a tumble last week.Shares of the big pharma stock and manufacturer of Mounjaro and Zepbound GLP-1 weight loss drugs sank several percent Thursday after Hims & Hers Health (NYSE: HIMS) announced it would sell an Ozempic lookalike pill to compete with Novo Nordisk's (NYSE: NVO) Wegovy pill -- and with Eli Lilly's Mounjaro and Zepbound injectable weight loss drugs as well.Over the weekend, everything changed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Nach Rekordjahr: Eli Lilly stellt für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht - Aktie mit Höhenflug (dpa-AFX)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.02.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)