Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 16:45:58

Why Eli Lilly Stock Just Popped

Eli Lilly (NYSE: LLY) stock bounced back 2.4% by 9:50 a.m. ET Monday after taking a tumble last week.Shares of the big pharma stock and manufacturer of Mounjaro and Zepbound GLP-1 weight loss drugs sank several percent Thursday after Hims & Hers Health (NYSE: HIMS) announced it would sell an Ozempic lookalike pill to compete with Novo Nordisk's (NYSE: NVO) Wegovy pill -- and with Eli Lilly's Mounjaro and Zepbound injectable weight loss drugs as well.Over the weekend, everything changed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eli Lilly

mehr Nachrichten