Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
05.02.2026 04:18:34
Why Eli Lilly Stock Soared Today
Shares of Eli Lilly (NYSE: LLY) climbed over 10% on Wednesday after the medicine maker delivered a blockbuster earnings report. Image source: Getty Images.Lilly's fourth-quarter revenue rose 43% year over year to $19.3 billion. The gains were driven by the biotech's diabetes and obesity treatments, Mounjaro and Zepbound, which saw sales surge by 110% and 123%, respectively, to $7.4 billion and $4.3 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.02.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)