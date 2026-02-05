Eli Lilly Aktie

05.02.2026

Why Eli Lilly Stock Soared Today

Shares of Eli Lilly (NYSE: LLY) climbed over 10% on Wednesday after the medicine maker delivered a blockbuster earnings report. Lilly's fourth-quarter revenue rose 43% year over year to $19.3 billion. The gains were driven by the biotech's diabetes and obesity treatments, Mounjaro and Zepbound, which saw sales surge by 110% and 123%, respectively, to $7.4 billion and $4.3 billion.
