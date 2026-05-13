EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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13.05.2026 20:49:37
Why Eos Energy Stock Jumped Over 20% Today
Shares of Eos Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) are firing up today, surging 23% in early Wednesday morning trading and settling in around 10% higher as of noon.You probably haven't heard about Eos Energy. It's a battery energy storage systems (BESS) company known for its zinc-based battery technology. It just delivered explosive revenue growth and announced a partnership that changes the narrative about the company and its prospects.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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