Eton Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2N38G / ISIN: US29772L1089
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14.08.2026 20:38:18
Why Eton Pharmaceuticals Is Top of the Class Today
Eton Pharmaceuticals (NASDAQ: ETON) stock soared 41.9% through 2:15 p.m. ET Friday after beating analyst forecasts for Q2 with a stick.Heading into the report, Wall Street had Eton pegged for a $0.15 per share profit on just $26.9 million in sales. Instead, the developer of drugs for rare diseases announced a profit of $0.43 per share -- and $37.6 million in sales. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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