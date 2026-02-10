Figma Aktie

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

10.02.2026 19:16:31

Why Figma Stock Popped Today

Shares of Figma (NYSE: FIG) were moving higher today, recovering after a brutal sell-off across the software sector that hit the design-software specialist particularly hard.There was no company-specific news out on Figma, but some Wall Street titans pushed back on the software rout, and that seemed to be enough to trigger the rebound in Figma.As of 12:27 p.m. ET, the stock was up 13.1% on the wave of bullishness.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
