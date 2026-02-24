Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
24.02.2026 19:36:23
Why Figma Stock Popped Today
Shares of Figma (NYSE: FIG) were moving higher today, in line with a broader recovery in software stocks and as Cathie Wood's ARK made a large purchase of the stock yesterday.As a result, Figma stock was up 9.2% as of 12:53 p.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Figma
|
19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.11.25