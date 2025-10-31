First Solar Aktie
WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070
|
31.10.2025 20:39:00
Why First Solar Stock Jumped Higher Today
The Dow Jones Industrial Average and S&P 500 both seem poised to end the day in positive territory, but there's little doubt that First Solar (NASDAQ: FSLR) stock will record a gain for today. Between the company reporting strong third-quarter 2025 financial results yesterday and management raising 2025 guidance, investors have found plenty of reasons to warm up to the solar stock. And with several analysts hiking their price targets on First Solar stock, there's even more fodder for the bulls to feast upon.As of 3:03 p.m. ET, shares of First Solar have climbed 14.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs
|19 610,00
|-1,61%
|First Solar Inc
|233,50
|0,93%
