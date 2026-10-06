Freshwork a Aktie
WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049
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06.10.2026 23:53:57
Why Freshworks Stock Bumped Higher Today
Freshworks (NASDAQ: FRSH), an enterprise software company that has eagerly embraced artificial intelligence to power its solutions, posted a healthy gain on the stock market on Tuesday. That was mostly due to its inclusion in a prominent small-cap equity index.
After market close on Monday, S&P Dow Jones Indices announced that Freshworks is to replace healthcare stock BioLife Solutions as a component of the S&P SmallCap 600 index. BioLife is being acquired by peer company Repligen, which happens to be a component of the S&P MidCap 400 index.
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Nachrichten zu Freshworks Inc Registered Shs -A-
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20.07.26
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04.05.26
|Ausblick: Freshworks A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Freshworks A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Freshworks Inc Registered Shs -A-
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|Freshworks Inc Registered Shs -A-
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