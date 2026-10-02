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02.10.2026 02:02:48

Why GE Vernova Stock Crushed it Today

GE Vernova (NYSE:GEV) is a clear and obvious buy! That, at least, is the assessment of one analyst tracking the stock, who reiterated his bullish outlook for the company's future on Thursday. That helped give the stock a significant lift, and it closed that trading session nearly 4% higher.

That analyst was Evercore ISI's Alex Virgo, who maintained his outperform (read: buy) recommendation on GE Vernova's equity. He also kept his $1,350-per-share price target intact; this anticipates upside of almost 37% from the stock's current level.

Image source: Getty Images.

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