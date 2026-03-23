General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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23.03.2026 16:38:27
Why GE Vernova Stock Popped Today
Jumping out to an early gain this morning, GE Vernova (NYSE: GEV) stock is benefiting from more than just the general market enthusiasm, thanks to an investment firm's bullish new outlook on the industrials powerhouse.While the S&P 500 is up 2.1%, shares of GE Vernova are up 7.2% as of 10:31 a.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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