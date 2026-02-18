Gemini Space Station Incorporation Aktie
WKN DE: A41FV4 / ISIN: US36866J1051
|
18.02.2026 01:03:33
Why Gemini Space Station Stock Got Rocked on Tuesday
Tuesday was an eventful day for Gemini Space Station (NASDAQ: GEMI). Unfortunately for investors, this led to a sell-off in the cryptocurrency exchange operator's stock. It declined by almost 13%, not least because an analyst downgraded his recommendation. In a regulatory filing, Gemini provided several preliminary estimates for its performance in 2025. The company said net revenue should be between $165 million and $175 million for the year. That compares favorably to the $141 million it earned in 2024. However, it's entirely in line with the nearly $169 million consensus analyst estimate. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Gemini Space Station Incorporation
|
11.12.25
|Gemini Space Station-Aktie profitiert von CFTC-Genehmigung für Prognosemärkte in den USA (finanzen.at)
|
09.11.25
|Ausblick: Gemini Space Station zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Gemini Space Station legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|Gemini Space Station Incorporation
|6,55
|-0,53%
