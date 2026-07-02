Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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02.07.2026 08:19:20
Why Germans don't have air conditioning
Unlike the US or parts of Asia, many homes in Germany and northern Europe aren't equipped to deal with extreme heat. But as the world gets hotter, trends are changing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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