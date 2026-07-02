Air Holdings Aktie

Air Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55

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02.07.2026 08:19:20

Why Germans don't have air conditioning

Unlike the US or parts of Asia, many homes in Germany and northern Europe aren't equipped to deal with extreme heat. But as the world gets hotter, trends are changing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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