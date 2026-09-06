Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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06.09.2026 12:45:00
Why GitLab Stock Surged This Week
GitLab (NASDAQ: GTLB) stock saw big gains this week after the company served up a beat-and-raise quarterly report. The company's share price climbed 11.1% across the stretch against the backdrop of a 0.3% gain for the S&P 500 and a 0.2% gain for the Nasdaq Composite.After the market closed on Tuesday, GitLab published results for the second quarter of its 2027 fiscal year -- which ended July 31. The stock is now up roughly 33% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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