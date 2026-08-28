Goldgroup Mining Aktie

Goldgroup Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 164304 / ISIN: CA8263991074

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28.08.2026 23:34:20

Why Goldgroup Mining Tumbled Today

As the trading week came to a close, precious metals were looking significantly less precious. Gold, silver, and other high-value metals declined in price amid the apparently growing possibility of a rate hike by the U.S. Federal Reserve (Fed). With that, precious metals companies' stocks were sold off, for the most part; Exhibit A: Goldgroup Mining (NYSEMKT: GORO), which fell by nearly 4% that trading session.Speculation of a Fed interest rate raise was rife on Friday. That morning, new(ish) Fed chair Kevin Warsh gave a speech at this year's Jackson Hole Economic Symposium. As usual with the world's most closely watched central banker, his remarks were closely monitored and scrutinized. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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