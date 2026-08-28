Goldgroup Mining Aktie
WKN DE: 164304 / ISIN: CA8263991074
|
28.08.2026 23:34:20
Why Goldgroup Mining Tumbled Today
As the trading week came to a close, precious metals were looking significantly less precious. Gold, silver, and other high-value metals declined in price amid the apparently growing possibility of a rate hike by the U.S. Federal Reserve (Fed). With that, precious metals companies' stocks were sold off, for the most part; Exhibit A: Goldgroup Mining (NYSEMKT: GORO), which fell by nearly 4% that trading session.Speculation of a Fed interest rate raise was rife on Friday. That morning, new(ish) Fed chair Kevin Warsh gave a speech at this year's Jackson Hole Economic Symposium. As usual with the world's most closely watched central banker, his remarks were closely monitored and scrutinized. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldgroup Mining Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Goldgroup Mining Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.