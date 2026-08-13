Grocery Outlet Aktie
WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014
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14.08.2026 00:31:20
Why Grocery Outlet Stock Gained Today
Shares of Grocery Outlet (NASDAQ: GO) rose on Thursday after the discount retailer raised its full-year sales and profit forecast.Image source: Getty Images.Grocery Outlet's net sales inched up 1.1% to $1.2 billion in its fiscal second quarter, which ended on July 4. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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