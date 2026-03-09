Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
|
09.03.2026 16:46:15
Why Hecla Mining Stock Dropped Today
Hecla Mining (NYSE: HL) stock declined 2.5% through 11:35 a.m. ET Monday on sliding gold prices -- but rising silver prices.War continues to rage in the Middle East, driving investors to buy gold and silver as safe havens. A couple macroeconomic trends are interfering with this instinct, however, and this has been bad news for Hecla stock recently.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
