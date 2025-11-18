Home Depot Aktie

18.11.2025 17:40:06

Why Home Depot Stock Dropped Today

Home Depot (NYSE: HD) stock tumbled 3.4% through 11:10 a.m. ET Tuesday morning after missing on earnings but beating on sales.Analysts forecast the home improvement retailer would report a $3.83 per share Q3 profit on sales of $41.1 billion. Home Depot actually earned only $3.74 per share, adjusted for one-time items, although its sales were $41.4 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
