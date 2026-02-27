Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
|
27.02.2026 18:53:00
Why I'm Still Not Buying Snowflake Stock
Snowflake (NYSE: SNOW) just posted another strong quarter. Product revenue climbed 30% year over year to $1.23 billion in its fiscal fourth quarter (ended Jan. 31, 2026), and remaining performance obligations (RPO) impressively rose 42% to $9.77 billion. But I'm still not buying the stock here.Yes, Snowflake's top-line growth is impressive. But there are two problems: Snowflake's substantial net losses and valuation. Given the stock's high price tag today, the bull case still relies on a future profitability inflection that just isn't materializing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Snowflake
