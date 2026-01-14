Impinj Aktie
WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096
|
14.01.2026 18:09:15
Why Impinj Stock Dropped Today
Impinj (NASDAQ: PI) stock tumbled 7% through 11:55 a.m. ET Wednesday despite hinting last night that it might beat analyst forecasts for Q4 sales.Analysts expect the Internet of Things stock to report sales of less than $92 million for the quarter, but Impinj reminded that its own guidance was for $90 million to $93 million -- and it expects to land toward the high end of that range. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Impinj Inc
Aktien in diesem Artikel
|Impinj Inc
|152,20
|-2,15%
