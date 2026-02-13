Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
|
13.02.2026 23:46:06
Why Instacart Stock Jumped Today
Shares of Instacart (NASDAQ: CART) rallied on Friday after the food delivery platform issue an upbeat growth forecast. By the close of trading, Instacart's stock price was up more than 9%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Instacart
|
11.02.26
|Ausblick: Instacart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Instacart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Instacart zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)