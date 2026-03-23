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Intuitive Machine a Aktie

Intuitive Machine a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007

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23.03.2026 15:36:00

Why Intuitive Machines Stock Popped Today

Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) stock got hit hard last week after reporting a big loss for Q4 2024. Shares of the space company lost nearly 6% Friday. Today, however, they're winning back all those losses and more -- up 10.2% through 10:30 a.m. ET.You can thank investment banker Stifel for that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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