IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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07.08.2026 19:48:47
Why IonQ Stock Crashed 31.6% In July
Shares of IonQ (NYSE: IONQ) crashed 31.6% in July before rebounding in August, according to data from S&P Global Market Intelligence. Quantum stocks crashed along with the artificial intelligence (AI) trade last month, and IonQ was no exception.The quantum computing upstart reported its earnings in early August, and the stock is reacting well to the news. Still, shares are down 47% from all-time highs set in late 2025. Here's why IonQ stock fell in July, and whether you should buy shares today. Last year, quantum computing stocks became the talk of the stock market. IonQ -- a leading pure-play developer of quantum technologies -- is a stock that led the charge in this rally, rising from under $10 to $80 within a year, driven by executive orders and Wall Street price target increases.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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