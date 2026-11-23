IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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23.11.2026 19:05:02
Why IonQ Stock Is Gaining Today
IonQ (NYSE:IONQ) stock is up 13% as of 1:00 p.m. ET on Monday, Nov. 23, as quantum computing stocks recover some of last week's losses amid a massive tech rally.
The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 4.7% and 6.2%, respectively.
Nvidia's board of directors announced this morning that less than two weeks after he resigned, Jensen Huang has been reinstated as CEO, president, and board member. The news has sent shockwaves through the market, with tech stocks seeing green -- a lot of it -- after last week's sell-off.
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