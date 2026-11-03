Fabrinet Aktie
WKN DE: A0Q2S5 / ISIN: KYG3323L1005
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03.11.2026 11:03:49
Why Is Fabrinet Stock Soaring Monday?
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16.08.26
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03.05.26
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