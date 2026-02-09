Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
09.02.2026 15:32:52
Why Is Palantir Stock Gaining Monday?
This article Why Is Palantir Stock Gaining Monday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
16:04
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16:03
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.02.26
|Palantir-Aktie unter der Lupe: KI-Startup Percepta AI kontert juristische Vorwürfe (finanzen.at)
|
06.02.26
|Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Kritik in Zusammenhang mit staatlichen Verträgen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|121,36
|5,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.