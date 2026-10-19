Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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19.10.2026 16:07:27
Why Is Palantir Technologies Stock Gaining Monday?
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Nachrichten zu Palantir
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16:03
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Palantir stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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12.10.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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05.10.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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